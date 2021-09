Steeds meer landen met vaccinatieplicht, maar krikt het de prikgraad wel echt op?

Binnenland

Kinderarts waarschuwt voor ’extra hard feesten met veel alcohol’ na lockdownmaanden

Kinderarts Nico van der Lely, initiatiefnemer van de eerste alcoholpoli van Nederland in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft, waarschuwt tegen „extra hard feesten met veel alcohol” in de komende tijd, met name door minderjarigen. Die dronken tijdens de lockdowns aanzienlijk minder alcohol.