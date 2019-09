’Nazi’-demonstratie bij Israëlische ambassade toch afgeblazen

De manifestatie die op 28 september gepland stond, in de buurt van de Israëlische ambassade, was gericht tegen de ’zionistische schaduwmacht’. Drijvende kracht was de Racial Volunteer Force, een afsplitsing van de extreemrechtse NVU.

De manifestatie was tegen het zere been van de Israëlische ambassadeur. „Puur middeleeuws antisemitisme”, zei de pas geïnstalleerde Naor Gilon maandag tegen De Telegraaf.

Burgerrechtenbeweging Movement X had op Facebook inmiddels een tegendemonstratie aangekondigd. Opmerkelijk: de Belgische oprichter Abou Jahjah werd in het verleden zelf beschuldigd van antisemitisme.