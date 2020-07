Stijging doden onder 70-plussers in verkeer

„Juist omdat het zo belangrijk is dat we mobiel blijven, moet het veilig blijven.” Foto ter illustratie. Ⓒ DIJKSTRA BV

Den Haag - Organisaties als Veilig Verkeer Nederland en de ANBO maken zich ernstig zorgen over de stijging van het aantal 70-plussers dat op de fiets om het leven komt. In twintig jaar tijd is dat met 68% gestegen tot 119 doden vorig jaar.