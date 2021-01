Man plundert supermarktkluis met stofzuiger

De 30-jarige man zoog 60.000 euro uit de kluis in de supermarkt in het plaatsje Tauberbischofsheim nadat hij de kassamedewerkster met een vuurwapen had bedreigd en vastgebonden. De truc met de stofzuiger was hem naar eigen zeggen ingefluisterd door de chef van de supermarkt.

Volgens de aanklagers had die de overval gepland en waren er naast de veroordeelde een andere supermarktmedewerker en een chauffeur bij betrokken. De vrouw raakte gewond toen ze werd vastgebonden met een kabel.

De andere drie verdachten, tussen de 25 en 29 jaar, moeten nog worden berecht.