SP wil einde aan dumpprijzen alcohol

Kamerlid Henk van Gerven vindt het onbestaanbaar dat flesjes water soms duurder zijn dan drank. Tijdens een debat met staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) over alcohol zette hij pontificaal twee grote blikken bier op tafel en daar bovenop een flesje Evian. „Wat is duurder?”, vroeg hij aan de PvdA-bewindsman.

Het water bleek de SP’er voor 99 cent te hebben gekocht, de halve liters pils voor 45 cent. Volgen Van Gerven werken de lage prijzen drankmisbruik in de hand. „Wanneer gaan we stoppen met dumpprijzen”, wilde hij van de staatssecretaris weten.

Volgens Van Rijn is het op dit moment aan gemeenten om prijsacties en dumpprijzen te verbieden, maar recent bleek uit onderzoek dat lokale overheden amper gebruik maken van die mogelijkheid. De PvdA-bewindsman laat de Tweede Kamer daarom weten dat hij overweegt om het Rijk hier voortaan over te laten beslissen. „Ik ben de mogelijkheden aan het verkennen.”

De SP ijvert tevens voor het aanscherpen van het reclameverbod voor alcohol. Drankcommercials mogen op dit moment niet voor negen uur ’s avonds op de radio en televisie worden uitgezonden. Van Gerven wil dat de reclames helemaal worden afgeschaft, zoals nu al het geval is bij tabak. Voor dit plan is echter geen Kamermeerderheid te porren.

Het CDA ziet het liefst dat er een plan komt om sigarettenautomaten langzamerhand te laten verdwijnen uit de horeca en sportkantines. Van Rijn staat daar niet afwijzend tegenover. De staatssecretaris werkt momenteel aan een verbod om sigaretten in etalages uit te stallen. Volgens hem zijn sigarettenautomaten ook ’een soort van’ etalages en zal hij ook daar een besluit over moeten nemen. „Ik zal de Tweede Kamer hier nader over informeren.”