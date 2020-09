Indrukwekkend eerbetoon aan omgekomen surfers Scheveningen: ’Het was heel mooi’

Surfers werpen bloemen in zee bij Scheveningen tijdens de herdenking van hun omgekomen vrienden. Ⓒ Dick Teske

Scheveningen - In alle stilte lopen zeker tweehonderd surfers, met hun plank onder hun arm en bloemetjes in hun pak, de Noordzee bij Scheveningen in. Eenmaal in het water paddelen ze in alle rust naar een plek waar ze drie kringen vormen. Het is, aan het einde van de donderdagochtend in Scheveningen, een indrukwekkend schouwspel.