Strijd tegen No Surrender werpt vruchten af

In 2017 sloot de burgemeester van Emmen het clubhuis van No Surrender, wat de ogenschijnlijke onaantastbaarheid van de motorbende een flinke slag toebracht. Ⓒ ANP

Het megaproces tegen kopstukken van de motorbende No Surrender begint maandag in Groningen. Vier jaar lang deed het Openbaar Ministerie onderzoek naar de club waarvan in die periode de machtsbasis verschoof van het zuiden naar het noorden van het land. Vier kopstukken worden verdacht van afpersingen, drugshandel en het leiding geven aan een criminele organisatie.