Oproep: hoop en toekomst na Tweede Wereldoorlog

De Telegraaf wil dit jaar ook kijken naar 1946, het jaar nadat ons land was bevrijd van de bezetters. Hoe keken we – exact 75 jaar geleden – naar de toekomst die volop gloorde, en in hoeverre speelde het verleden daarin nog altijd een rol?

Voor een verhaal begin mei is deze krant op zoek naar veteranen, of hun kinderen, die uit persoonlijke ervaring willen vertellen over de hoop, het verlangen, en de moeite die het kostte om het jaar na de bevrijding weer een nieuw leven te beginnen.

Mail uw verhaal, samen met uw naam en telefoonnummer, naar onze verslaggever Marcel Vink (m.vink@telegraaf.nl).