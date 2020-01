Vrouw omgebracht in Limburgs dorp Bunde

Rond 16.40 uur kwam de melding van het doden van de vrouw in een woning aan de Pletsstraat bij de politie binnen. De hulpdiensten hebben vergeefs geprobeerd de vrouw te reanimeren. De omgeving van de woning is afgezet. De politie tast nog in het duister over de achtergrond van het misdrijf.

De politie kan niet zeggen wat de relatie tussen de verdachte man en de omgebrachte vrouw is. Hoe de vrouw is omgekomen, is onbekend. Ook is niet duidelijk of de vrouw de bewoonster van het huis was. Haar identiteit is nog niet bekend.