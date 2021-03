Paus onderweg naar Irak voor historisch bezoek

Premium Buitenland

Iraakse Christenen tussen hoop en vrees

Iraakse Christenen zijn druk hun kerken aan het schoon schrobben. Over een week komt paus Franciscus namelijk op bezoek. De kerkvader is van 5 tot en met 8 maart in Irak en de vurige hoop is dat zijn aanwezigheid in het Arabische land de situatie van Christenen zal verbeteren.