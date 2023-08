Code rood om extreme regen in Scandinavië: vakantiegangers gewaarschuwd

In Zweden is maandag al een trein ontspoord die werd weggespoeld door gestegen water. Drie van de ongeveer honderd inzittenden moesten met verwondingen naar het ziekenhuis. In Noorwegen rijden uit voorzorg ook minder treinen. De beide landen vragen burgers om het huis alleen te verlaten als dat absoluut noodzakelijk is en om uit de buurt te blijven van rivieren en steile hellingen, waar aardverschuivingen kunnen ontstaan.

Ook andere landen rond de Oostzee zetten zich schrap voor het noodweer. In Denemarken geldt code geel en Finland verwacht zware stormen later in de week. Een aantal veerboten tussen de Baltische landen en Scandinavië blijft de komende dagen stilliggen. Ook de autoriteiten in Noord-Duitsland houden rekening met slecht weer, dat voor problemen kan zorgen voor treinen en weggebruikers.

