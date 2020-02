Eerste niet herleidbare virusgeval in VS ontdekt

Volgens het CDC lijkt de patiënt niet in China te zijn geweest en is hij ook niet in contact geweest met iemand anders waarbij het coronavirus is vastgesteld.

Gezondheidsautoriteiten in de VS uitten eerder al hun zorgen over de verspreiding van het virus. Deskundigen vrezen dat het coronavirus zich buiten het zicht van de instanties zal verspreiden en bestrijding daardoor bemoeilijkt wordt.

President Donald Trump zei eerder op de dag dat het risico van het virus voor de Amerikaanse bevolking gering is, en dat een grote uitbraak uitgesloten lijkt. In de VS zijn tot dusver zeker 57 gevallen besmettingsgevallen van het virus bekend.