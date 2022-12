’China hanteert nieuwe definitie coronadoden’

In de officiële cijfers worden nu alleen nog personen opgenomen die positief waren getest op het coronavirus én stierven door ademhalingsproblemen als gevolg van de infectie. Voorheen werden alle mensen meegeteld die op het moment van overlijden bewezen besmet waren met het virus.

Tekst gaat verder onder de video. Video: op beelden, geplaatst op 16 december, is te zien hoe heftig de situatie in China op sommige plekken is geworden.

Toparts Wang Guiqiang zei tijdens een persbriefing in Beijing dat de wijziging te maken heeft met de milde omikronvariant, nu dominant in China. Besmette personen zouden vooral sterven door onderliggende gezondheidsproblemen en niet door ademhalingsproblemen als gevolg van een besmetting.

De Chinese nieuwssite Caixin schreef eerder dat Beijing de definitie eerder deze maand in stilte had aangepast. De regering is deze maand ook begonnen met de ontmanteling van het zerocovidbeleid. De versoepelingen in het strenge coronabeleid volgden na zeldzame protesten in meerdere grote steden. Mensen worden nu veel minder getest dan een maand geleden.

Het aantal besmettingen in China loopt op, maar volgens officiële cijfers zijn deze maand niet meer dan tien personen aan covid-19 overleden. Steeds meer media en Chinezen op sociale media zeggen dat crematoria en uitvaartcentra, met name in de hoofdstad, overweldigd zijn door de vele sterfgevallen die momenteel plaatsvinden. Het is niet duidelijk of al die doden het gevolg zijn van coronabesmettingen.

Epidemiologen maken zich zorgen over hoeveel mensen de komende maanden kunnen komen te overlijden. De bekende Chinese epidemioloog Wu Zunyou zei zaterdag dat zijn land momenteel in een besmettingsgolf zit. Het is de eerste van drie golven die hij deze winter verwacht.

Door het strenge beleid van de afgelopen 2,5 jaar hebben weinig Chinezen immuniteit opgebouwd voor het virus. De vaccinatiegraad ligt officieel hoog, maar veel minder mensen hebben een boosterprik gehaald, met name onder 80-plussers. Daardoor vrezen sommigen dat het dodental in de komende maanden zou kunnen oplopen tot 1,5 miljoen. Officieel zijn er sinds het begin van de pandemie slechts 5237 doden.