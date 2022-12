China meldt eerste coronadoden in weken, zorgen om nieuwe golf

De vorige keer dat Beijing bekendmaakte dat mensen aan covid waren gestorven, was op 3 december. Daarna werden veel maatregelen opgeheven, vanwege een ongekende protestgolf. In de afgelopen weken melden journalisten in China dat crematoria overuren draaien omdat zoveel mensen overlijden. Of dat door het coronavirus komt, is niet direct vast te stellen.

De bekende Chinese epidemioloog Wu Zunyou zei zaterdag dat zijn land momenteel in een besmettingsgolf zit. Het is de eerste van drie golven die hij deze winter verwacht.

Door het strenge beleid van de afgelopen 2,5 jaar hebben weinig Chinezen immuniteit opgebouwd voor het virus. De vaccinatiegraad ligt officieel hoog, maar veel minder mensen hebben een boosterprik gehaald, met name onder 80-plussers. Daardoor vrezen sommigen dat het dodental in de komende maanden zou kunnen oplopen tot 1,5 miljoen. Officieel zijn er sinds het begin van de pandemie slechts 5237 doden.