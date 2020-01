Aanval al-Shabaab op Amerikaans-Keniaanse legerbasis

De aanval op luchtmachtbasis Kamp Simba is volgens een legerwoordvoerder neergeslagen. Daarbij zijn volgens hem zeker vier terroristen gedood. Er zijn ontploffingen gezien, vermoedelijk van brandstoftanks die in brand zijn gezet. Het leger zegt dat de branden onder controle zijn.

Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist en claimt de basis onder controle te hebben. De groep publiceerde een foto van gemaskerde militanten bij een brandend vliegtuig. Verder beweert de islamitische terreurgroep dat er Kenianen en Amerikanen zijn gedood en zeven vliegtuigen en drie voertuigen zijn vernietigd bij de aanval.

Vredestroepen

Al-Shabaab voert regelmatig aanvallen uit in Kenia. Kenia stuurde in 2011 troepen naar Somalië na een golf van aanvallen en ontvoeringen door de terreurorganisatie. De Keniaanse troepen werden later opgenomen in een 21.000 man tellende vredesmacht van de Afrikaanse Unie. Die unie steunt de wankele, door het Westen gesteunde Somalische regering, waar al-Shabaab een langdurige opstand tegen voert.