Politie na tweet: ’Willen rechtzetten dat wijkagent veeg uit de pan kreeg’

„Ik blijf het bijzonder vinden dat we zo iemand niet op het vliegtuig kunnen zetten naar het land van herkomst”, schreef Wijnen, die daarvoor veel bijval kreeg op Twitter. Het ging namelijk om een vreemdeling – een Marokkaanse man - die bijna zeshonderd registraties heeft in het politiesysteem. De man had net twee jaar vastgezeten en ging meteen na zijn vrijlating weer de fout in door diefstal, een doodsbedreiging en intimidatie te plegen. Wijnen sprak in zijn tweets de frustratie uit over dat het niet mogelijk is de man weg te sturen.

De politie reageerde in eerste instantie op de serie tweets door te zeggen dat er een gesprek is geweest tussen de agent en collega’s en dat er een waarschuwing zou zijn uitgedeeld. Maar dat ligt toch anders. Wijnen benadrukt echter zelf op Twitter dat zo’n gesprek niet heeft plaatsgevonden en hij juist bijval heeft gekregen van collega’s.

Ook de politie erkent nu dat de vork toch anders in de steel zit: „De collega heeft echt geen tik op de vingers gekregen”, vertelt woordvoerder Wendy Boudewijn van de politie Noord-Holland. „We staan volledig achter hem, en willen echt rechtzetten dat Bas een veeg uit de pan zou hebben gekregen.”

Wel is er kort over de tweets gesproken, maar dat was ’zoals collega’s onderling over dit soort dingen spreken’. „Niet veroordelend. Iedereen is er juist blij mee dat Bas op deze manier een kijkje achter de schermen van het politiewerk kan geven. Hij spreekt namelijk zijn frustratie uit als politieman: als een persoon zó vaak de fout in gaat, zó veel ellende veroorzaakt voor mensen en elke keer weer politie-inzet vraagt, frustreert dat enorm. En daar spreekt hij zich over uit. De ellende blijft namelijk doorgaan.”

’Over woordkeuze kun je discussiëren’

Volgens de woordvoerder is er niet gesproken over dat Bas zijn toon had moeten aanpassen. „De leiding staat achter hem. Hij twittert leuk en inhoudelijk goed. Over de formulering of woordkeuze kun je discussiëren, maar hij geeft toe zelf ook wel eens te denken ’dat had ik anders kunnen zeggen’. Dat is voor ons in ieder geval geen reden om hem op het matje te roepen.”