Kat Kees in keel geschoten met luchtbuks

Het is niet duidelijk wie het op de kat gemunt heeft. Mogelijk heeft het schietincident met een luchtbuks plaatsgevonden in de buurt van de Eloystraat in Geleen. „Mocht iemand wat gezien of gehoord hebben, laat het ons dat even weten!”, schrijft baasje Lynn Townsend op Facebook.

Lynn laat aan 1Limburg weten dat het goed gaat met Kees: „Hij heeft verder geen verwondingen.”