Deepfakes kunstzinnig of gevaarlijk? Beeldgenerator Midjourney maakt van nepfoto's levensechte situaties

Wat hebben paus Franciscus in een donsjas van Balenciaga, Donald Trump in handboeien en techmiljardair Elon Musk die hand in hand over straat gaat met aartsvijand Alexandria Ocasio-Cortez met elkaar gemeen? Antwoord: het is nooit gebeurd en tóch zagen miljoenen internetgebruikers er levensechte beelden van. De creaties komen alle drie uit dezelfde koker: de krachtige online beeldgenerator Midjourney.