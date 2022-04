Hilversummer zoekt al dagen naar zijn serval: ’Ze is gesignaleerd, maar is al broodmager’

Binnenland

Serval al dagen vermist in Hilversum: ’Probeer ’m niet zelf te vangen’

Een Hilversummer is sinds 29 maart zijn serval kwijt. Het is een grote katachtige, lichtgeel met wit en zwarte stippen. Het dier is slank met grote rechtopstaande oren, staat hoog op de poten en kan goed springen. Een serval is ongeveer even groot als een lynx, maar wat ranker.