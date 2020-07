Fietssnelweg Utrecht-Amersfoort stap dichterbij

Op snelfietsroutes moet het voor fietsers veiliger zijn dan op deze weg tussen het gemotoriseerd verkeer. Ⓒ foto Menno Bausch

UTRECHT - De realisatie van de eerste ’fietssnelweg’ in de provincie Utrecht is een stap dichterbij. De provincie en de gemeenten Utrecht, De Bilt, Zeist, Soest en Amersfoort hebben een akkoord bereikt over de snelfietsroute tussen Utrecht en Amersfoort. Maar liefst 20 kilometer fietspad wordt onder handen genomen. Het project kost in totaal ruim 11,2 miljoen euro.