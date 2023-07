Premium Het beste van De Telegraaf

Oudste debutant (84) loopt met twee kunstknieën Vierdaagse: ’Wandelen doet wonderen’

Jan Spijkers en Henk Schilder zijn helemaal klaar voor de Vierdaagse. Ⓒ Rias Immink

NIJMEGEN - Van de ruim 43.300 wandelaars die vanochtend aan de start van de Vierdaagse in Nijmegen verschenen, lopen bijna 17.500 de mars voor de eerste keer. Dat de oudste debutant een tachtiger is met twee kunstknieën, wekte wel verbazing bij de marsleiding. „We moesten het verhaal bij zijn inschrijving zelf ook even twee keer lezen.”