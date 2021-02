Ziekenhuizen vol na extreem gladde ochtendspits

Uit een rondgang blijkt dat in meerdere plaatsen veel slachtoffers van de gladheid zich bij het ziekenhuis hebben gemeld. Onder andere op de SEH-afdelingen in Haarlem, Arnhem, Amersfoort en Almere zitten de wachtkamers vol.

In de twee Haarlemse vestigingen van het Spaarne Gasthuis lopen de medewerkers de benen uit hun lijf, laat een woordvoerder weten. Ook bij het Rijnstate in Arnhem hebben ze hun handen vol. Het Meander Medisch Centrum, dat in onder andere in Amersfoort, Barneveld en Baarn zit, ziet ook veel meer mensen dan op een gewone maandagochtend.