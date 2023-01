Politieteam pakt voortvluchtige drugsbaas op in Rotterdam

Omdat de voortvluchtige door de Belgische autoriteiten als vuurwapengevaarlijk was gekwalificeerd werd de aanhouding gedaan door een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies van de Landelijke Eenheid. De man was ongewapend. Hij bleek opnieuw in het bezit te zijn van een nieuwe valse identiteit.

De man is in januari 2022 in België bij verstek veroordeeld tot de gevangenisstraf vanwege leidinggeven aan een criminele organisatie die zich in de jaren 2016-2020 bezighield met grootschalige import van zowel heroïne als cocaïne.