Noodkreet: ’We laten zorgpersoneel aan lot over’

Beroepsvereniging V&VN wordt overspoeld met noodkreten van verzorgend personeel dat geen of amper toegang heeft tot schorten, mondkapjes en handschoenen. Ⓒ ANP

Amsterdam - Het aanhoudende tekort aan beschermingsmiddelen tegen corona zadelt verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg en verpleeghuizen op met een duivels dilemma. „Stoppen we met zorg verlenen of accepteren we het risico dat we onze eigen patiënten besmetten?”