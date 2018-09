Pieterburen open voor dolfijnen

Het zeehondencentrum is op zoek naar geld voor de opvang. „Dat kost enkele tonnen per jaar. We zijn druk bezig fondsen aan te boren. Ik verwacht dat we over een half jaar kunnen beginnen. We hebben een paar loodsen waar ze kunnen worden ondergebracht”, zegt directeur Nick Kuizenga tegen RTV Noord.

Onder 'dolfijnen' moet in dit geval 'bruinvissen' worden verstaan. Deze soort komt van nature voor in de Nederlandse kustwateren. Voor grotere soorten is geen plek in Pieterburen, zegt Kuizenga.