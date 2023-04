Staatssecretaris Van der Burg: ’Europa moet met Tunesië afspraken maken over migratie’

De Italiaanse premier Giorgia Meloni zei vorige maand tegen de Europese Raad dat er een risico bestaat dat 900.000 migranten naar Italië komen. Van der Burg: „We hebben gezegd dat we vinden dat we moeten investeren in de relatie tussen Tunesië en Europa. Daarin heeft in eerste instantie de Europese Commissie de lead, maar dat kun je niet doen zonder Italië, want Tunesië is de poort tot Italië en daarmee tot Europa. We moeten ervoor zorgen dat de Europese Commissie op korte termijn met Italië richting Tunesië gaat en stappen zet. Dan kunnen we vervolgens kijken welke rol andere landen daarin kunnen spelen.”

Premier Rutte heeft eerder de deal met Turkije als ’goed voorbeeld’ genoemd, waardoor de stromen migranten kunnen worden ingeperkt. Maar een soort Turkije-deal (het land krijgt geld in ruil voor het tegenhouden van migranten naar Europa) met Tunesië, waar nu de meeste migranten vandaan komen, is nog lang niet aan de orde. „We hebben zulke afspraken niet gemaakt”, aldus Van der Burg. We hebben niet concreet gesproken over wat er in het pakket klaarligt”, aldus Van der Burg.

Noodtoestand

In Italië is de noodtoestand uitgeroepen om het tergende migratieprobleem aan te pakken. Dat is ook bedoeld omdat de Europese Commissie een signaal wil afgeven dat er iets anders moet gebeuren en er stappen moeten worden gezet. Van der Burg: „En daar ben ik het helemaal mee eens. De Europese Commissie moet veel meer leiderschap tonen op dit dossier. Bijvoorbeeld door naar Tunesië te gaan en door met andere landen afspraken te maken over de migratie. Maar ook om te kijken wie namens de Europese Commissie het woord kan voeren. Is dat altijd de commissaris of kan dat ook bijvoorbeeld Italië, Spanje of Nederland zijn? We moeten tempo maken om grip te krijgen op de migratie.”

Op 8 maart bracht premier Rutte een bezoek aan de Italiaanse premier Meloni in Rome, daar stelde hij voor om samen naar Afrika te gaan om daar afspraken met de landen over de migratie te maken. Maar daarover heeft Van der Burg niet met Piantedosi gesproken. „Of het nou Rutte en Meloni zijn of andere vertegenwoordigers, het gaat erom dat als we als Europa tempo gaan maken”, aldus Van der Burg.

De Nederlandse staatssecretaris stelt dat er veel meer grip moet komen op wie waar naartoe gaat. „Als we grip willen krijgen op migratie moet dat gebeuren op een aantal niveaus. Door instroombeperking, door nationale opvang, maar ook door terugkeer. Van der Burg stelt dat de Europese Dublin-verdragen die de migratie regelen niet werken. „We moeten nieuwe Dublin-afspraken maken. In het pact dat we als 27 landen sluiten moeten verplichte grenscontroles en verplichte registratie komen, maar daar hoort ook in dat er afspraken zijn over terugkeer naar het land van binnenkomst. Mijn Italiaanse collega zegt dan ook terecht dat er sprake moet zijn van solidariteit.”