Identieke drieling wil Janssen-vaccin, maar slechts één broer krijgt uitnodiging: „Er waren toch zoveel overschotten?”

Verhalen achter het nieuws

Terug naar het ’oude normaal’: zo raak je niet overprikkeld

Het einde van de coronacrisis is (hopelijk) in zicht en dit betekent dat wij de teugels een beetje mogen laten vieren. We drinken weer bier in een volle kroeg, dansen op een festival en werken deels op kantoor. Een hoop prikkels na ruim een jaar binnen zitten. Hoe zorg je er dan voor dat je niet ove...