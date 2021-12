Plaatselijk sneeuw tijdens kerst, zacht weer rond jaarwisseling

Dit meldt Weer.nl. Donderdag schommelen de temperaturen eerst nog rond het vriespunt. Uiteindelijk wordt het tussen de 5 en 9 graden.

Vrijdag ligt de wintergrens net ten noorden van Nederland. Uit de bijbehorende bewolking valt in het noorden af en toe regen. Verder naar het zuiden blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan tussen 8 en 10 graden. In de loop van de dag trekt koude lucht het noorden van het land binnen.

Tijdens de kerstdagen trekt de koude lucht nog wat verder naar het zuiden. In de noordelijke helft van het land komt de temperatuur nauwelijks meer boven het vriespunt uit. Hoeveel sneeuw er gaat vallen, is volgens het weerbureau nog niet helemaal duidelijk. In een strook over het midden van het land zou het 1 tot 3 centimeter kunnen zijn, maar er zijn ook weermodellen die met nauwelijks neerslag komen. In het noorden zou het zelfs een beetje kunnen opklaren. Op tweede kerstdag wordt de koude lucht vanuit het zuiden alweer verdrongen. Daardoor komt de temperatuur weer boven het vriespunt uit. Daarbij is het bewolkt en valt af en toe regen.

Na de kerstdagen lijkt het weer zachter te worden door de aanvoer van zachte lucht. Het is bijna dagelijks bewolkt en af en toe passeren storingen met regen en wat meer wind. Eerst is het 7 tot 10 graden, rond de jaarwisseling lijkt het nog wat zachter te worden.

Meteoroloog Raymond Klaassen legt uit waar een mogelijk witte kerst afhankelijk van is: