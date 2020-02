Eerste dode buiten China door coronavirus

De 44-jarige man, die afkomstig is uit Wuhan, is het eerste dodelijke slachtoffer buiten China. Hij was een van de twee mensen op de Filipijnen die zijn getroffen.

In China zijn tot nu toe 304 mensen overleden aan het virus. Wereldwijd zijn ongeveer 14.500 mensen getroffen door het virus. Ongeveer 500 mensen verkeren in levensgevaar.

