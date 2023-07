Auto botst tegen boom in Hoogeloon, dode en zwaargewonde

HOOGELOON - Een 45-jarige man uit Zwijndrecht is omgekomen door een auto-ongeluk in het Brabantse Hoogeloon. De andere inzittende, een 35-jarige man uit Rotterdam, raakte zwaargewond. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht, waar de Zwijndrechtenaar later aan zijn verwondingen is overleden.