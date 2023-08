Ophef rond leegstaande huizen statushouders: ’Onderverhuren tijdens vakantie is schandalig’

De Lier - In het Westland is ophef ontstaan over woningen van statushouders en Oekraïense vluchtelingen die ’vaak langere tijd leegstaan’. Coalitiepartij Westland Verstandig trekt aan de bel en wil dat de gemeente tegen deze ’ongewenste ontwikkeling’ gaat optreden.

In de woonunits in De Lier kunnen bij langdurige leegstand ook andere bewoners worden opgevangen, vindt Westland Verstandig. Ⓒ archieffoto peter van zetten