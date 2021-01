Oekraïne weer open: ’Lockdown heeft gewerkt’

Die lockdown ging op 8 januari in, in een poging een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat lijkt te hebben gewerkt. Begin deze maand bedroeg het dagelijks aantal nieuwe besmettingen tussen de 6000 en 9000, nu ligt dat getal rond de 2500. Dat is het laagste aantal sinds september 2020.

Minister Maksim Stepanov put vertrouwen uit die getallen. „Zulke statistieken, die wijzen op een stabilisatie van de situatie en een flinke verbetering ten opzichte van eerder dit jaar, konden we alleen bereiken dankzij jullie, Oekraïners!”, zei hij op televisie. „Wij denken dat de lockdown deze situatie significant heeft verbeterd, voor nu en voor de toekomst.”

Er blijven in Oekraïne nog wel wat restricties van kracht, vooral in de dienstensector, de horeca en de bij de transportbedrijven. Verwacht wordt dat de maatregelen later een meer lokaal karakter gaan krijgen. Oekraïense officials zeiden al eerder geen nieuwe verscherpingen in de toekomst te verwachten.