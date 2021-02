Geïsoleerd dorp zet eigen OV-systeem op

’De Heijdse Lijn’, waarvoor een actie op poten is gezet, moet het Westlandse kustdorpje verbinden met Monster.

Het nog geen zevenhonderd zielen tellende vergrijsde dorp zonder winkels heeft geen OV meer en dat zorgt er volgens initiatiefnemer Stichting HinT voor dat inwoners (sociaal) geïsoleerd raken.

„De Heijenaren zijn voor noodzakelijke voorzieningen aangewezen op Monster, maar door de ligging achter de slaperdijk is de route van en naar Ter Heijde voor senioren, ouderen en mensen met mobiliteitsbeperkingen een moeilijk te nemen hindernis. Zeker in de herfst en de winter. Zij zijn voor hun boodschappen of het bijwonen van dorpsactiviteiten vaak afhankelijk van familie of bekenden”, zegt Jan Bogaard, voorzitter van HinT. Er is volgens de Heijenaar wel een plusbus, ’maar die moet een dag van tevoren worden besteld en is vooral geschikt voor langere afstanden’.

Wegtreincombinatie

Het idee is ontstaan nadat er een enquête onder de bevolking werd gehouden. Hieruit bleek dat inwoners opgeteld gemiddeld 1200 keer per week naar Monster reizen. „De vraag is groot en daarom streven we ernaar om in de loop van dit jaar een lijndienstverbinding tussen Ter Heijde en Monster te realiseren.”

De elektrisch aangedreven wegtreincombinatie met plaats voor circa twaalf passagiers wordt gesteund door onder andere het Oranje Fonds. Inmiddels is er zo’n 35.000 van de benodigde 50.000 euro binnen. Ook hebben zich al diverse (ex)-chauffeurs gemeld, die het voertuig acht à negen keer per dag vrijwillig gaan besturen. „Inmiddels kunnen we zeggen dat het project loopt als een trein.”