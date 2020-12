9 van de 10 coronabrandhaarden in christelijke gemeenten

Epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM bekeek met collega’s alle gemeenten waar de SGP of de Christenunie bij de laatste verkiezingen meer dan 20 procent van de stemmen haalde. Dat zijn in totaal 42 christelijke gemeenten. Veertien van hen bleken in de top 20 van de gemeenten met de meeste besmettingen per honderdduizend inwoners te staan en negen in de top eerste tien gemeenten met de meeste gemelde besmettingen.

„We signaleren inderdaad dat het aantal besmettingen in sommige regio’s hoger is”, aldus een woordvoerder van het RIVM. „En dat dat voornamelijk christelijke gemeenten zijn.”

Hoe de besmettingen binnen een gemeente verdeeld zijn, weet het RIVM niet. „Maar het is aannemelijk dat de christelijke gemeenschappen de verklarende factor zijn omdat het verband anders niet zo duidelijk was”, aldus Van den Hof tegen dagblad Trouw.