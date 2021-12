Beeld van hond Max vertelt verhaal van Joodse familie: ’Hij lag jankend voor de deur’

Praat Mee

Voel jij je beledigd als jij een MILF wordt genoemd?

Birgit Schuurman is er klaar mee om MILF genoemd te worden, vooral nu er een kleine op komst is. MILF staat voor Mother I Like to Fuck. Voel jij je beledigd als jij een MILF wordt genoemd? Of zie jij het meer als een compliment?