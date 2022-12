Hierdoor viel The Voice-aflevering van Boos bijna in het water

De Boos-aflevering waarin Tim Hofman het seksueel misbruik bij The Voice of Holland aan het licht brengt, is de best bekeken YouTubevideo van 2022. Entertainmentverslaggever Jordi Versteegden was bij de prijsuitreiking in het Koninklijk Theater Tuschinski en vertelt in de podcast Strikt Privé waarom er tot het allerlaatste moment problemen waren met de uitzending. Evert Santegoeds staat stil bij de dood van televisiemaker Han Peekel (75), die meer dan 4000 programma’s heeft geproduceerd in zijn leven. Anky van Grunsven rouwt om het paard waarmee zij twee gouden medailles won op de Olympische Spelen en Tino Martin heeft een openhartig interview gegeven over de spanningen in zijn carrière.

