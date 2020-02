’Gevaarlijke’ verdachte vrij door tekort aan psychiaters

De beslissing vloeit rechtstreeks voort uit de capaciteitstekorten bij de forensische psychiatrie. Daardoor bleek het niet mogelijk om onderzoek te doen naar de geestvermogens van de man.

In een vonnis waar de frustratie vanaf spat zegt de rechtbank de gang van zaken rond deze verdachte „onacceptabel” te vinden. Ook wordt de overheid aangesproken op haar zorgplicht voor psychiatrische patiënten. Tweede Kamerleden zijn verontwaardigd en eisen opheldering van de minister.

De rechters konden zelf geen oordeel vellen over de vraag of de man verantwoordelijk kan worden gesteld voor zijn daden, omdat er geen rapport van gedragsdeskundigen ligt. Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie kampt met gebrek aan capaciteit. Ook het Pieter Baan Centrum heeft maandenlange wachttijden.

Advocaat smeekte om hechtenis

Volgens de rechters zijn er „ernstige redenen” om te vermoeden dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is door een psychotische stoornis. Onder die omstandigheden is het niet mogelijk om een gevangenisstraf op te leggen.

Er is evenmin zicht op een snelle opname in een psychiatrische instelling. De advocaat van de verdachte vroeg de rechtbank in het belang van de man én van zijn familie, om hem in voorlopige hechtenis te houden totdat een en ander geregeld is. De familie vraagt al langer om een behandeling van de psychische problemen waarmee de man kampt sinds hij in 2016 slachtoffer werd van een gasexplosie op zijn werk.

Dat is onmogelijk, concludeert de rechtbank. „Het gaat niet aan om een verdachte die mogelijk niet strafbaar is om bestwil een gevangenisstraf op te leggen.” Maar ook wijst de rechtbank de overheid op haar zorgplicht. „De overheid dient zich tot het uiterste in te spannen om de verdachte passende psychiatrische zorg te bieden.”

Tweede Kamer eist opheldering

De Tweede kamer eist opheldering van de minister over het verleende ’pardon’. Kamerleden van links tot rechts maken zich ernstig zorgen over de manier waarop de 34-jarige man met ernstige psychische problemen op vrije voeten is gesteld. „Dit is heel merkwaardig, want wij hebben juist onlangs van het ministerie begrepen dat genoeg capaciteit zou zijn bij het NFIP”, zegt VVD-Kamerlid Van Wijngaarden.

De liberaal eist opheldering vanuit het departement. „Want verdachten mogen niet vrijuit gaan door gedoe bij het NFIP.”

PVV-Kamerlid Markuszower is woest over de noodgedwongen vrijlating. „Daders moeten worden gestraft en de maatschappij moet worden beschermd. Dat is de kerntaak van de overheid maar ook hier laat de regering Nederlanders keihard in de steek.”

Zorgen over capaciteitstekort psychiatrie

D66 maakt zich grote zorgen over het tekort bij het NIFP. „Het is belangrijk dat er voldoende psychiaters en psychologen zijn om onderzoek te doen naar verdachten”, zegt D66-Kamerlid Groothuizen. „Ik zal minister Dekker op opheldering vragen.”

Volgens SP-Kamerlid Van Nispen ’verzaakt de overheid’ in dit geval. „De beoordeling in strafzaken gebeurt nu niet snel en zorgvuldig. Dit capaciteitstekort bij psychiaters en psychologen was te voorzien. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?”

PvdA-Kamerlid Kuiken stelt zelfs dat de veiligheid van de samenleving ’bij dit rechtse kabinet niet in goede handen is’. „Dit kan echt niet. Terwijl het kabinet trots overschot na overschot presenteert, lopen de tekorten in de samenleving op.”