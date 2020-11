Trump weer teruggefloten in verkiezingszaak

De Trump-campagne vroeg het Amerikaanse hof van beroep in Philadelphia een hoorzitting te plannen en advocaat Rudy Giuliani toe te staan argumenten naar voren te brengen over vermeende oneerlijkheden bij de stembusgang. Maar de rechters wezen dat af. „Klachten over oneerlijkheid zijn ernstig. Maar een verkiezing oneerlijk noemen, maakt die nog niet zo”, aldus een verklaring.

Het Trump-team kan de zaak nu aanhangig maken bij de hoogste Amerikaanse rechtbank, het Hooggerechtshof in Washington. Advocaten van de Trump-campagne duiden er in een tweet op dat zij dat ook van plan zijn.

Trump heeft voor het eerst gezegd te vertrekken als Joe Biden officieel aangewezen wordt als president van Amerika. Correspondent Jan Postma schetst hoe de huidige situatie eruit ziet en blikt vooruit op een aantal zaken tegen de huidige president.