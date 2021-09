Restaurant Moeke in Nijmegen mag weer open, Bruls bindt in

De uitbater van de horecagelegenheid was zaterdag direct naar de rechtbank gestapt om het sluitingsbevel aan te vechten. Dat was uitgedeeld, omdat bij twee gemeentelijke controles zaterdag bleek dat klanten van Moeke niet was gevraagd naar hun coronatoegangsbewijs toen ze de zaak binnenstapten.

Tijdens een spoedzitting op zondag vroeg de rechter de strijdende partijen om te overleggen. Na de toezegging van Moeke om een gewraakt bord bij de ingang met de tekst ’voor Moeke hoef jij je niet te bewijzen’ weg te halen en klanten er juist op wijzen dat ze alleen naar binnen mogen als ze een geldige toegangspas hebben, besloot de burgemeester de sluiting op te heffen.

Geen waarschuwing

Tijdens de spoedprocedure zei de advocaat van Moeke het vreemd te vinden dat er door de gemeente „geen enkele tussenstap” was genomen, zoals het uitdelen van een waarschuwing als zaken niet goed waren gegaan. „Het was niet dermate ernstig dat sluiting gerechtvaardigd was”, zei de raadsman. Ondanks het bereikte compromis van zondag, zet Moeke de rechtszaak tegen de gemeente daarom door. „Als er direct zo’n paardenmiddel wordt ingezet en dat zou door een rechter worden toegelaten, dan vraag ik mij af waar de rechtsstaat is.”

Omdat volgens de advocaat nog veel meer horecazaken duidelijkheid willen of een burgemeester „zo’n drastische maatregel als directe sluiting” kan nemen bij overtreding van coronaregels, wil hij dat de voorzieningenrechter een oordeel velt over de actie van zaterdag. De rechtbank maakt dat vonnis uiterlijk volgende week zondag bekend.

Een gemeentewoordvoerder stelde dat de burgemeester alle wettelijke recht had tot sluiting over te gaan en dat hiervoor ook vooraf was gewaarschuwd.

CoronaCheck-app

Vanaf dit weekeinde is een coronatoegangsbewijs, die mensen kunnen verkrijgen via de CoronaCheck-app, noodzakelijk bij bezoeken aan horeca, (sport)evenementen en cultuurinstellingen. Eigenaren of organisatoren zijn verplicht klanten te controleren voor ze hen toelaten.