Premium Het beste van De Telegraaf

ANALYSE Amerikaanse principes opzij voor partnerschap tegen China

Door FRANK VAN VLIET Kopieer naar clipboard

’s Werelds meest populaire democratische leider prikte gisteravond een vorkje mee in het Witte Huis en het was niet Joe Biden. Narendra Modi, de Indiase leider met een jaloersmakend goedkeuringspercentage van 77% van zijn bevolking, zal beseft hebben dat hij er in Biden weer een belangrijke fan bij heeft. Een officieel staatsbezoek, toespraken tot het Congres: roder kan de loper niet zijn die is uitgelegd door de Amerikanen en waarvoor alle principes even opzij werden gezet.