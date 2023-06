Amerikaanse principes opzij voor partnerschap tegen China

Vergeten is even dat India de grootste afnemer is van Russische olie en dat de grootste wapenimporteur ter wereld zijn leger vooral voorziet van Russische wapens (45%). De tong werd ook afgebeten om maar geen kritiek op Mighty Modi te geven als het ging om de pro-Hindoe politiek van Modi, waar de 200 miljoen moslims van zijn land voor beven en om het feit dat politieke vrijheden onder Modi toch wat zijn afgekalfd.

Onder de noemer ’de vijand van mijn vijand is mijn vriend’ werd hard gewerkt om India binnen het pro-westerse bolwerk van de VS te trekken. Modi voelt daar wel wat voor want zijn rivaal is ook de vijand van de VS, China. Aan de voet van de Himalaya zijn er al wat grensgevechten met China geweest en aan de Indiase kust ziet men met ontzetting steeds vaker hypermoderne Chinese marineschepen voorbij varen.

De rivaliteit speelt ook op andere terreinen. Dit jaar is India China voorbijgestreefd als het land met de meeste inwoners en nu wil het ook de Chinese draak verslaan als economische macht. Dat is niet ondenkbaar. Zo is de bevolking van India veel jonger dan het vergrijzende China en heeft het nog een ander wapen: de enorme Indiase diaspora. Meer dan 18 miljoen Indiërs woont buiten het eigen land, geen enkel land komt daarbij in de buurt.

Net als China voelt India zich geroepen om een prominentere plaats in de wereld op te eisen. Als democratie past India beter bij het Westen, maar het is een toenadering met de handrem. Net als Xi vindt Modi de Amerikaanse hegemonie maar niets, maar Biden heeft het geluk dat de hindoe Chinees overwicht meer vreest. Pragmatisme moet leiden tot een alliantie die de Chinese opmars in de Indo-Pacific stopt.