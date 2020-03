’Snelle improvisatie bij beddentekort’

’Als de vraag het aanbod overstijgt, moet er een ’rechtvaardige’ keuze gemaakt worden tussen patiënten op basis van bepaalde criteria’, valt te lezen in het Infectieziektenplan van het RIVM. Ⓒ ANP

Amsterdam - Nederland kan in het geval van een tekort aan ziekenhuisbedden in verband met het nieuwe coronavirus (Covid-19) in zeer korte tijd vleugels van ziekenhuizen afsluiten om daar een quarantaine-afdeling voor besmette personen in te richten of extra tijdelijke gebouwen met bedden realiseren op bijvoorbeeld het binnenplein.