Fietsster (20) komt om door aanrijding Alphen aan den Rijn

De automobilist uit Boskoop zit nog vast. De politie heeft bloed bij hem afgenomen en onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Volgens een woordvoerster van de politie waren er ’geen indicaties’ dat hij had gedronken. Wel is er ’enig vermoeden van middelengebruik’. De bloedtest moet daarover helderheid geven. De uitslag kan nog maanden op zich laten wachten, aldus de politiewoordvoerster.

De politie heeft al een aantal getuigen gesproken. Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken worden opgeroepen zich te melden, met name mensen die een zwarte Peugeot 308 zouden hebben gezien met opvallend rijgedrag.

Eerder had de politie gemeld dat de vrouw 21 jaar oud was, maar later bleek dat ze 20 was.