Russische president steeds solistischer Poetin trekt zich terug in Kremlin

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Poetin voert amper nog overleg met zijn kabinet voordat hij besluiten neemt. Ⓒ REUTERS

MOSKOU - Het rommelt in het Kremlin. Vladimir Poetin opereert steeds solistischer, terwijl leden van zijn regering en de kliek rond de Russische president openlijk ruziën met elkaar. De bron van alle onmin is het dramatische verloop van de oorlog in Oekraïne.