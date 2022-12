Kou en sneeuwstormen leiden opnieuw tot extra doden in VS

Vooral rond de stad Buffalo, in het westen van de staat New York, is de situatie nog altijd ernstig. De sneeuwstorm legt de stad al tijden lam en hulpdiensten kunnen de zwaarst getroffen gebieden niet meer bereiken. „Het is alsof je naar een oorlogsgebied gaat”, zei gouverneur Kathy Hochul van de staat New York zondag, zelf een inwoonster van Buffalo. Ze noemde het beeld van de vele voertuigen die in de stad langs de kant van de weg zijn gestrand „schokkend.”

Een kind in het westelijke gedeelte van New York zaterdag. Ⓒ ANP / Associated Press

De hoogte van het pak sneeuw in Buffalo reikt op sommige plekken tot ruim twee meter. Grootschalige stroomuitval heeft er voor gevaarlijke omstandigheden gezorgd.

Hochul vertelde verslaggevers zondag dan ook dat inwoners in Buffalo nog steeds te maken hebben met een „zeer gevaarlijke, levensbedreigende situatie.” Ze waarschuwde iedereen in het gebied om binnen te blijven en noemde het huidige noodweer volgens CNN de „meest verwoestende storm in de lange geschiedenis van Buffalo.” Volgens de autoriteiten van Erie County, waar Buffalo onder valt, liep het dodental in de stad zondag op tot 12.

Op eerste kerstdag zaten nog steeds zo’n 250.000 huishoudens en bedrijven in verschillende oostelijke staten van de Verenigde Staten zonder stroom. De helft ervan bevond zich in de staten New York en Maine. Door het extreme weer strandden het afgelopen weekend bovendien talloze vakantiegangers en werden duizenden vluchten geannuleerd. Naar verwachting zal de temperatuur in de VS later in de week eindelijk weer oplopen.