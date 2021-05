’Seksgoeroe’ Wilri W. bekent wandaden

Wilri W. zit sinds augustus vast. Bij de Duitse justitie lagen al snel 38 ernstige aanklachten, gepleegd tussen januari 2016 en juli 2020. Wilri W. heeft de meeste strafbare feiten toegegeven. Volgens hem is alles wat hem wordt verweten, op vrijwillige basis gebeurd. Van een aantal aanklachten kan hij zich niet herinneren hoe het is gegaan.

Hij zou volgelingen hebben gedwongen tot seks, over mensen hebben geplast, ze met hun hoofd tegen de muur hebben geslagen, brandwonden hebben toegebracht en gedwongen hun eigen bloed op te likken, zo luiden de verdenkingen. Ook zouden volgelingen seksuele handelingen bij elkaar hebben moeten verrichten terwijl waar Wilri – die eigenlijk gewoon Willem heet – toekeek.

Steeds extremer

Volgens zijn overwegend Nederlandse slachtoffers, een van hen slechts zestien jaar, draaide de homoseksuele Wilri steeds meer door en zocht hij voortdurend extremere vormen om zijn adepten te straffen en te vernederen. Zo zou hij de meest uiteenlopende voorwerpen bij de verkrachting van zijn – mannelijke – slachtoffers hebben gebruikt, zoals metalen staven en paraplu’s.

Wilri noemde zich als goeroe Daresh Das. Als spiritueel leider runde hij zijn in het healingscentrum Balance Recovery Life Center dat hij vestigde in een opgeknapt hotel-restaurant in het plaatsje Wesel in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen.

W. betrok dat gebouw in mei 2017. Hij wilde sauna’s bouwen en een grote tuin. Er kwamen ook veel landgenoten, vertelt W. in een YouTube-video waarin hij strooit met verhalen over geestelijke groei.

De Nederlander gaf lessen om middels ’zelf-healing’ meer balans te vinden op mentaal, emotioneel en fysiek vlak. Zo leren cursisten ’opnieuw verbinding te maken met hun innerlijke zelf en diepere relaties op te bouwen.’ Bovendien belooft de cursus wensen en dromen van deelnemers uit te laten komen en zal het oorzaken van ziekten genezen.

De zaak gaat vrijdag verder.