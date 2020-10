Utrecht wil alcoholverkoop na 22.00 uur aan banden leggen

Het was zaterdagavond druk in Utrechtse supermarkten. Ⓒ Koen Laureij

UTRECHT - De verkoop van alcohol na 22.00 uur in de gemeente Utrecht wordt mogelijk aan banden gelegd. Volgens een woordvoerster is de gemeente in gesprek met lokale ondernemers „om gezamenlijk te kijken wat daarin mogelijk is.” Ook beraadt Utrecht zich op mogelijkheden voor extra maatregelen. Welke dat zijn, kon ze niet zeggen.