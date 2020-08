Ruit van dure BMW ingeslagen om hond te bevrijden

De BMW I8 Roadster, een vierwieler met een nieuwprijs van meer dan 170.000 euro, stond geparkeerd op de parkeerplaats van een bouwmarkt. In de wagen was het al flink warm geworden.

In de bouwmarkt is de bestuurder zeker twee keer opgeroepen om zich te melden, schrijft OOG.tv. Tegen de tijd dat de eigenaar terug was bij zijn voertuig, was de politie ook al ter plaatse.

Omdat het voor de agenten niet duidelijk was hoe lang de husky in de auto zat, werd besloten de ruit van de wagen in te slaan.

Ⓒ 112Groningen.nl

’Maar een kwartiertje weg’

De eigenaar van hond en wagen was naar eigen zeggen ’maar een kwartiertje weg’, weet de regionale omroep.

De hond werd bevrijd en maakt het naar omstandigheden goed. De schade aan de wagen mag door de eigenaar van viervoeter en vierwieler zelf worden betaald.

Dierenbescherming waarschuwt

De Dierenbescherming waarschuwt vrijdag: „Dat in grote delen van het land de ergste warmte uit de lucht is, betekent niet dat je nu de hond weer in de auto kan laten zitten. In de zon verandert een stilstaande auto in een oven. Blijf alert.”

Ook woensdag was het raak: toen moest er een hond worden gered uit een auto in Amstelveen.