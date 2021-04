OPROEP: Krijgt u een prik van AstraZeneca?

Huisartsen in Rotterdam signaleren dat een ’aanzienlijk deel’ van de 60-plussers hun prikafspraak met AstraZeneca na alle commotie heeft afgezegd, schrijft RTV Rijnmond. Shakib Sana, huisarts in Delfshaven en bestuurslid van huisartsenvereniging LHV regio Rotterdam: ,,We hadden gehoopt op een opkomst van 80 tot 90 procent, maar die zakt tot tussen de 30 en 40 procent.”

