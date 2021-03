Twee Litouwers opgepakt voor dood bejaarde man uit Boxtel

De Litouwers hebben volgens de politie in Nederland geen vaste woon- of verblijfplaats. De 36-jarige man werd gevonden in een woning in Voorburg. De 39-jarige man verbleef in Dordrecht. De politie zegt nog niets over de relatie tussen beide mannen en de gedode Boxtelaar.

Vrijdag is een perceel in de Duitse deelstaat Nedersaksen doorzocht. Donderdag kamde de politie een woning in Hardinxveld-Giessendam uit. Waar de recherche naar zocht en of er iets is gevonden, is niet bekend.

De beide arrestanten zitten in de cel. Ze moeten volgende week voor de rechter-commissaris verschijnen, die zal beslissen of ze nog langer in hechtenis blijven.